Evotec: Analysten sehen Kurspotenzial von +16,28% - Kursziel bei 25,50 EUR

Die Aktie von Evotec hat in den letzten fünf Handelstagen einen negativen Trend aufgewiesen und am gestrigen Tag ein Minus von -2,84% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher pessimistisch.

Analysten sind hingegen optimistischer gestimmt: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 25,50 EUR – eine Erhöhung um +16,28%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten Entwicklung des Aktienkurses.

Vier Analysten empfehlen den Kauf der Evotec-Aktie. Sieben weitere stufen sie als “Kauf” ein und drei weisen auf eine neutrale Bewertung hin. Nur einer sieht Potenzial für einen Verkauf der Aktie.

Das “Guru-Rating” für Evotec beträgt nun 3,93 nach zuvor 3,93 Punkten. Insgesamt geben also mehr als zwei Drittel aller Analysten eine positive Empfehlung ab (+73,33%).