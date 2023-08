Evotec: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 29,58 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec hat in den letzten fünf Handelstagen einen Kursverlust in Höhe von -4,55% hinnehmen müssen. Am gestrigen Handelstag fiel der Wert um weitere -0,04%. Die Meinung der Bankanalysten hingegen ist optimistischer.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Aktie auf 29,58 EUR geschätzt. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, würde sich ein Potential für Investoren ergeben (+29,28%). Von insgesamt 17 Analysten empfehlen 15 die Evotec-Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für eine solide Anlage. Das Guru-Rating bleibt bei einem Wert von 4,18 unverändert.

Zusammengefasst liegt der Anteil an optimistischen Analysteneinschätzungen bei +88,24%, was auf eine positive Entwicklung des Unternehmens schließen lässt.