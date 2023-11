Evotec: Analyst schickt Aktie in den Keller

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Nachdem die Evotec-Aktie (WKN: 566480) in der vergangenen Woche massiv zugelegt hat, folgt am Montag wiederum die Ernüchterung. Mit einem Minus von 6,48% findet sich das Papier am MDAX-Ende wieder. Drohen jetzt sogar neue Jahrestiefs?