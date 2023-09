Evotec: Aktuelle Kursentwicklung und Kursziel von 28,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec konnte gestern am Finanzmarkt um +0,52% zulegen. Diese Entwicklung bedeutet jedoch lediglich eine leichte Erholung nach einem schwachen Trend in den vergangenen fünf Handelstagen mit -2,56%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 28,56 EUR hat.

Durch das Potenzial auf eine Gewinnsteigerung in Höhe von +34.15%, bietet sich somit aktuell ein guter Zeitpunkt für Investoren an. Trotzdem teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Vergangenheit.

Insgesamt haben sich fünf Analysten positiv positioniert und empfehlen daher einen Kauf der Aktien. Zehn weitere sehen...