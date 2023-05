Evotec: Aktuell unterbewertet - Kursziel bei 23,46 €

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Analyse von Bankanalysten zeigt, dass die Evotec-Aktie momentan nicht ausreichend bewertet ist.

Am gestrigen Tag konnte das Unternehmen am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,24% verzeichnen. Allerdings hat sich der Aktienkurs in den letzten fünf Handelstagen um -6,50% reduziert. Dies deutet darauf hin, dass der Markt aktuell eher pessimistisch eingestellt ist.

Das mittelfristige Kursziel für die Evotec-Aktie liegt nach Einschätzung von Experten bei 23,46 € und somit um -29,13% vom aktuellen Wert entfernt. Von vier Analysten wird die Aktie als starkes Kaufsignal eingestuft. Weitere sieben Experten sehen sie optimistisch mit einem “Kauf”-Rating und drei weitere halten neutral fest (“halten”). Lediglich ein Analyst bewertet sie negativ (“Verkauf”).

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Anteil an Optimisten...