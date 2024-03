Evotec Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Evotec ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 322,71 ist das Unternehmen deutlich teurer als der Branchendurchschnitt im Bereich "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 141,67, was einem Abstand von 128 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Evotec im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,67 Prozentpunkte weniger als die üblichen 3,67 % darstellt. Somit ist der Ertrag niedriger und wird als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Evotec festgestellt. Dies zeigt sich anhand einer negativen Tendenz in den sozialen Medien, auf deren Grundlage diese Auswertung basiert. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Die Anzahl der Beiträge in Bezug auf das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Evotec bei -20,22 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,23 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, was bedeutet, dass auch hier Evotec mit 12,99 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

