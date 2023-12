Evotec Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Aktienkurs von Evotec hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Gesundheitspflege-Sektors positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 4,84 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt das Unternehmen mehr als 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,31 Prozent aufweist, schneidet Evotec mit 0,53 Prozent besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 19,58 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 20,71 EUR, was einem Unterschied von +5,77 Prozent entspricht. Daher erhält die Evotec-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, wobei der letzte Schlusskurs jeweils über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Evotec-Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Beurteilung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Evotec-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft einzustufen ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 17,75 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Hingegen ist der RSI auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft, was ebenfalls zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Evotec derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 3,37 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,37 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

