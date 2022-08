Evotec Aktie unbeeindruckt. Zukauf ala Carve-Out mit Perspektive 2023/24

Evotec Aktie – natürlich weit entfernt von den Kursen „nach Gamestop“-Short Squeeze,- schien sich gefangen zu haben. Aber bei 29,70 EUR drehte sie wieder nach unten – ohne grosse News, unauffällig. Aktuell steht die Aktie bei 23,62 EUR (10:10 Uhr, XETRA).

Und auch die heutige Meldung wird vom Markt eher mit Schulterzucken hingenommen. Eigentlich schade. Denn wenn ein Unternehmen für 1,00 EUR EU-cGMP-zertifizierte Herstellungskapazitäten auf mehr als 5.000 Quadratmetern inclusive 60 hochspezialisierten Mitarbeitern erwerben kann, scheint das günstig. Insbesondere wenn der Erwerber bis 2023/24 bereits positive Ergbenisbeiträge dieser bisher offensichtlich Verluste fahrenden Gesellschaft einplant.

Also ein klassischer Carve-Out von der japanischen Central Glass Co. Ltd erwirbt Evotec die Central Glass Germany GmbH mit Sitz auf einem Campus für Pharmazeutika-Herstellung in Halle/Westfalen. so spart sich Evotec immense Investitionen für einen Produktionsstandort, der in’s Konzept passt – daneben wird auch Zeit gespart.

Evotec plant hohe Invcestitionen zum ausbau eines Europäischen Exzellenzzentrums für die Wirkstoffherstellung gegen seltene Krankheiten

Und Ausgangspunkt soll die zukünftig unter Evotec Drug Substance (Germany) GmbH firmierende Gesellschaft sein. Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: „Unser Verständnis von Krankheiten vertieft sich immer umfassender – und damit auch die Zahl seltener Krankheiten, die wir sinnvoll unterscheiden und mit Ansätzen der Präzisionsmedizin adressieren können. Evotec DS verstärkt unser Engagement im Bereich seltene Krankheiten, indem wir die Herstellung solcher Wirkstoffe in das Wirkstoffforschungs- und ‑entwicklungskontinuum integrieren. Wir begrüßen das Team in der Evotec-Familie und freuen uns, ihre Kompetenzen und Expertise für unsere Partner einsetzen zu können.“

Die Akquisition des Central Glass-Standorts in Deutschland erweitert und beschleunigt Evotecs Strategie zur integrierten Erforschung und Entwicklung von „medicines that matter“. Mit erheblicher Reaktor-Kapazität sowie großer chemischer Expertise bietet Evotec DS eine Europa-basierte Lösung für Evotecs Partner zur Entwicklung und Kommerzialisierung von Wirkstoffsubstanzen. Nach der Integration in Evotecs bestehende Plattform für Wirkstoffentwicklung und ‑herstellung soll der neue Standort den Partnern des Unternehmens flexible Strategien für das Produktlebenszyklus-Management, insbesondere im Bereich Präzisionsmedizin und seltene Krankheiten bieten.