Evotec-Aktie: Der tiefe Fall eines Börsenstars!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Finanztrends Video zu Evotec



mehr >

Die Kursentwicklung der Evotec-Aktie treibt Anlegern seit Monaten die Tränen in die Augen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie des Wirkstoffentwicklers rund 60 Prozent an Wert verloren. Inzwischen ist die Evotec-Aktie auf ein neues Dreijahrestief gesunken. Warum ist der einstige Börsenstar so tief gefallen? Was stört die Anleger? Die Gründe sind nicht so klar. Grundsätzlich befindet sich das Unternehmen mit seiner… Hier weiterlesen