Evotec: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 29,58 EUR

Evotecs Aktienkurs hat gestern um +0,72% zugelegt und die Gewinne der letzten fünf Handelstage summieren sich auf +3,45%. Die Bankanalysten sehen das Kurspotenzial derzeit jedoch noch lange nicht ausgeschöpft.

Das mittelfristige Kursziel von Evotec liegt bei 29,58 EUR. Sollte es erreicht werden, ergäbe sich für Investoren ein Potenzial von +40,86%. Der positive Trend lässt durchaus Raum für Optimismus – so bewerten aktuell 88,24% aller Analysten die Aktie als Kauf oder halten sie zumindest für aussichtsreich. Lediglich zwei Experten haben eine neutrale Haltung eingenommen.

Insgesamt sprechen also viele Faktoren dafür, dass Anleger an Evotec interessiert sein könnten. Zuletzt lag das Guru-Rating des Unternehmens mit 4,18 stabil im positiven Bereich – ein weiterer Hinweis darauf, dass insbesondere langfristige Investitionen in...