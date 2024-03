Evotec Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola Co.":

Die fundamentale Analyse von Evotec zeigt, dass das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 322,71 deutlich teurer ist als der Durchschnitt in der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Das Branchen-KGV liegt bei 156,69, was einem Abstand von 106 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Evotec 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Evotec im letzten Jahr eine Rendite von -20,22 Prozent erzielt. Dies liegt 15,33 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors (-4,89 Prozent) und 17,43 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Evotec in den letzten Wochen. Dies wird positiv bewertet, ebenso wie die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien. Zusammengefasst erhält Evotec für diese Stufe daher ein "Gut".

