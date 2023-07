Evotec: Aktie hat ein Kurspotenzial von +39,66% - das wahre Kursziel liegt bei 30,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die gestrige Kursentwicklung von Evotec am Finanzmarkt lag bei +1,53%. In der vergangenen Woche summiert sich der Anstieg auf insgesamt +7,45%, was Optimismus schürt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Evotec wird im Durchschnitt von Bankanalysten auf 30,60 EUR festgelegt. Sollten sie Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein großes Potenzial in Höhe von +39,66%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell sehen fünf Experten die Evotec als “starken Kauf” und zehn weitere geben eine Kaufbewertung ab. Zwei Analysten empfehlen die Haltung der Aktie.

Insgesamt sind somit +88,24% aller befragten Analysten optimistisch gestimmt. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,18 bestehen und unterstreicht damit nochmals den positiven Trend für die Aktie.