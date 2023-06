Evotec: Aktie hat ein Kurspotenzial von +25,99%

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Evotec-Aktie ist derzeit laut Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 25,50 EUR mit einem möglichen Kursanstieg von +25,99%. Die jüngste Kursentwicklung zeigte jedoch eine negative Trendentwicklung.

• Evotec verzeichnete am 26.06.2023 einen Rückgang um -4,75%.

• Das aktuelle Kursziel für die Evotec-Aktie beträgt 25,50 EUR.

• Das Guru-Rating bewegt sich nun auf dem Niveau von 3,93 nach zuvor ebenfalls 3,93.

Am gestrigen Handelstag fiel die Aktienkursentwicklung von Evotec um -4,75%, was zu einem kumulierten Ergebnis von -2,22% in den letzten fünf Handelstagen führte und somit eine pessimistische Einschätzung des Marktes widerspiegelt.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Evotec-Aktie liegt bei 25,50 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial für einen zukünftigen...