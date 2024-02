Evotec Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Evotec-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 62. Das bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist Evotec weder überkauft noch überverkauft (Wert: 66,13). Somit wird die Aktie auf Basis des RSI25 ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Die Analyse der RSIs für Evotec ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Evotec wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An sechs Tagen überwog eine positive Stimmung, während an sieben Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Evotec auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und Buzz um eine Aktie sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild. Bei Evotec zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Evotec weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Evotec bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 322. Das bedeutet, dass die Börse 322,71 Euro für jeden Euro Gewinn von Evotec zahlt. Dies ist 181 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche bezahlt werden. Im Bereich "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 114. Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft, da er überbewertet ist.

