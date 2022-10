Evotec-Aktie: Was steckt hinter dem Kursdesaster?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Evotec-Aktie fiel Ende der Woche fast auf ein neues Jahres- und zugleich Dreijahrestief. Seit Jahresbeginn hat die Aktie des Hamburger Wirkstoffentwicklers nahezu 60 Prozent an Wert verloren. Was erklärt das Kursdesaster der Evotec-Aktie? Pessimismus vs. Optimismus Welchen Anteil die Holding ROI von Roland Oetker am Kurssturz der Evotec-Aktie hat, lässt sich nicht einwandfrei klären. Fakt ist, dass der Investor… Hier weiterlesen