Evotec-Aktie: Warum Ausverkauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Der sinkende Kurs der Evotec-Aktie hat Anleger in der letzten Handelswoche besorgt. Mit einem Schlusskurs von 19,35 EUR wurde ein prozentuales Minus von -14,6 % verzeichnet, was sich auch im monatlichen Zwischenergebnis von -10,8 % widerspiegelt. Es stellt sich die Frage, ob die fundamentale Gesundheit des Unternehmens nun ernsthaft in Gefahr ist oder ob sich neue Investitionsmöglichkeiten eröffnen. Der Bruch eines im Handelsverlauf identifizierten Aufwärtstrends führte zu einer Abschwächung der Marktposition, die Anleger inzwischen mit wachsender Skepsis betrachten.

Bruch des Aufwärtstrends: Ein Signal zum Ausstieg?

Marktscreener.com merkte an, dass der Kurs der Evotec-Aktie ohne besondere Nachrichten um 10,6 Prozent einbrach. Dieser Rückgang führte dazu, dass der langfristig relevante 200-Tage-Durchschnitt (GD200) von...