Evotec-Aktie: Verlassen ihn die Anleger?

In einer Phase der Nachrichtenknappheit scheint den Aktionären von Evotec nichts anderes übrig, als sich dem Markttrend zu fügen. Die zum Teil erheblichen Verluste dieser Woche hinterlassen deutliche Spuren in der Performance des Titels. Ein Kursrückgang von 14,6 Prozent seit Monatsbeginn ist ein unmissverständliches Zeichen. In dieser Woche belaufen sich die Verluste bereits auf rund sechs Prozent.

Früher konnte die Aktie von Evotec positiv beeindrucken und war auf bestem Weg, Kaufsignale im Chart zu setzen. Jetzt richten die Bären ihren Fokus jedoch auf Supportzonen. Mit einem Preis von 20,42 Euro am Freitagmorgen war das Papier nicht mehr weit entfernt von der psychologisch bedeutenden Marke bei 20 Euro.

Evotec: Unbegründete Sorge?

Die jüngsten Rückschläge bei Evotec sind ohne Frage enttäuschend. Aber das muss noch nicht...