Evotec-Aktie: Start mit Outperform!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Privatbank Oddo BHF startet mit der Analyse für Evotec. Der Analyst Stephan Wulf setzt Evotec direkt auf “Outperform”. Den fairen Wert sieht der Experte bei 23,00 Euro. Wulff schrieb, Evotec sein gut positioniert. Das Unternehmen könne vom Megatrend Gesundheitswesen profitieren. Auch Warburg Research ist weiterhin positiv eingestellt, denn die Einstufung wird auf “Buy” belassen. Jedoch senkt Analyst Christian Ehmann den fairen Wert auf von 34,00 auf nun 29,00 Euro. Er sieht Schwierigkeiten bezüglich der Fremdkapitalkosten und die jüngsten Zinsentwicklungen.

Evotec-Aktie – Im Bärenmarkt gefangen!

Im Januar 2022 kam es zum Bruch wichtiger Unterstützungen und zum Unterschreiten des langfristig interessanten GD200. Die Preise rutschten massiv zur Unterseite und konnten sich schlussendlich im Mai 2022 fangen. Allerdings zeigte sich die Bewegung bis August 2022 lediglich als Zwischenkorrektur in der übergeordneten Abwärtsbewegung. Genau in dieser befindet sich die Evotec-Aktie immer noch. Von nachhaltiger Bodenbildung ist aktuell noch nichts zu sehen. Hierzu benötigt es schlussendlich einer Eroberung wichtiger Widerstände und des 200-Tage-Durchschnitts. Eine Trendwende wird sicherlich noch Wochen und vielleicht sogar Monate in Anspruch nehmen.

Übergeordnet ist der Trend weiterhin abwärtsgerichtet!

Der Fokus wird in diesem Abschnitt auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Von 30 gemessenen Parameter sind 15 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 50.00 %. Deshalb kann der Status hier auf „Neutral“ gesetzt werden. So gesehen ist aktuell noch nicht der richtige Zeitpunkt, um zu investieren. Eine nachhaltige Trendwende sollte zunächst abgewartet werden.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Evotec-Analyse vom 24.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Evotec jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Evotec-Analyse.

Evotec: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...