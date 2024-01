Evotec Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die technische Analyse der Evotec-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 19,75 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 21,01 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 18,51 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs von 21,01 EUR, was einer Abweichung von +13,51 Prozent entspricht und somit zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Evotec auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Evotec-Aktie liegt bei 42,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25 von 34 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 3,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Evotec-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Evotec-Aktie liegt bei 322,71, was 231 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Evotec-Aktie, wobei die technische Analyse auf eine positive Entwicklung hindeutet, während die Dividendenrendite und das KGV eher negativ zu bewerten sind.

