Evotec Aktie: So nicht zu erwarten!

Evotec-Aktie: Fundamentaldaten zeigen Überbewertung

Nach fundamentalen Gesichtspunkten ist die Evotec-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 322,71, was einem Abstand von 229 Prozent zum Branchen-KGV von 98,17 entspricht. Auf Grundlage dieser Zahlen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf Evotec. Daher wird die Bewertung für das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis führt.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI für die Evotec-Aktie zeigt einen Wert von 79,58 für den RSI7 (sieben Tage) und von 53,88 für den RSI25 (25 Tage). Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung für den kurzfristigen RSI und eine "Neutral"-Einstufung für den langfristigen RSI.

Anleger-Sentiment: In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Evotec diskutiert. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Evotec-Aktie, basierend auf fundamentalen Daten, Sentiment und dem Relative Strength Index. Die Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Evotec-Analyse vom 14.01. liefert die Antwort:

