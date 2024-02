Evotec Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Evotec-Aktie hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Laut dem Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, dominierte an neun Tagen die negative Kommunikation, während an vier Tagen eher positive Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu der heutigen "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führte. Automatische Analysen ergaben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Fokus standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führte.

Eine langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet hat ebenfalls zur Einschätzung der Aktie beigetragen. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Obwohl die Diskussionsintensität bei Evotec stark abgenommen hat, was zu einer negativen Einschätzung führte, gab es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung. Dies führte zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt Evotec mit einer Dividendenquote von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen (3,67 %) deutlich niedriger. Diese Differenz von 3,67 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einschätzung von "Schlecht".

Die technische Analyse der Evotec-Aktie zeigt ebenfalls negative Trends. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 19,36 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 13,875 EUR liegt, was einer Abweichung von -28,33 Prozent entspricht. Auch der Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich laut der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung für die Evotec-Aktie.

