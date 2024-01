Evotec Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Evotec diskutiert, wobei vor allem und überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. In den vergangenen Tagen war das Meinungsbarometer weder stark von positiven noch von negativen Themen rund um Evotec geprägt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, insbesondere ein Signal (1 Gut), was insgesamt zu einem "Gut" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Aktivität im Netz in Bezug auf Evotec war über einen längeren Zeitraum hinweg gering, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was eine weitere "Schlecht"-Bewertung ergibt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Evotec in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Evotec beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen") von 3,61 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,61 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Evotec führt bei einem Niveau von 100 zur Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 64,36 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Schlecht".

