Evotec-Aktie: Potenzial vorhanden, jedoch Lieferungen abwarten!

Was ist nur passiert? Am frühen Mittwochnachmittag legte die Evotec-Aktie um beachtliche 3,33 Prozent auf 20,92 Euro zu (Stand: 05.07.2023, 14:00 Uhr). Grund hierfür war eine Meldung des deutschen Wirkstoffforschers am Vormittag, welche offensichtlich frische Impulse an der Börse setzte.

Evotec-Tochter erhält Auftrag zur Entwicklung von Medikamenten-Prototypen gegen Orthopoxviren

Die Mitteilung besagt, dass Evotecs US-Tochter “Just Evotec Biologics” erneut einen hochrangigen Auftrag erhalten hat – dieses Mal vom US-Verteidigungsministerium (DOD). Der Wert des Auftrages beläuft sich auf rund 74 Millionen US-Dollar und beinhaltet die rasche Entwicklung von Arzneimittel-Prototypen basierend auf monoklonalen Antikörpern (“mAb”) zur Bekämpfung von Orthopoxviren.

Das Tochterunternehmen Evoteca soll diese Prototypen identifizieren...