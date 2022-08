Evotec Aktie Minus 12,29 %. Warum? Soll an Morgan Stanley liegen. Heutige Unternehmensmeldung unbeachtet. Weiter?

Evotec Aktie – natürlich weit entfernt von den Kursen „nach Gamestop“-Short Squeeze,- schien sich gefangen zu haben. In den letzten Wochen hatte sich die Aktie der Hamburger langsam, aber stetig wieder Richtung 30,00 EUR bewegt. Letzte Woche bis auf 29,70 EUR. Ohne grosse News, unauffällig.

Und heute dann ging es kräftigweiter runter – von 27,39 EUR auf aktuell (14:05 Uhr) 23,90 EUR. Weshalb? Die einfachste und simpelste Erklärung wäre – überfällige Konsolidierung. Und ausgelöst durch einen äussert kritischen Blick der Analysten von Morgan Stanley, der heute veröffentlicht wurde.Pessimismus für die Aktie aus Hamburg über Jahre. Von einem Kaufvotum ging es direkt auf UNDERWEIGHT. Das neue Kursziel von 32,00 EUR liegt zwar mehr als 15% über dem gestrigen Schlusskurs. Aber es scheint fast so, als ob man einen Grund gesucht hätte, die schönen Kursgewinne der letzten Wochen mitzunehmen. Ob mit den für Morgen früh anstehenden Quartalszahlen eine gegenläufige Kursbewegung ausgelöst werden kann, erscheint schwierig. Grosse Überraschungen werden eigentlich nicht aus Hamburg erwartet, aber wer weiss…

Morgan Stanley sieht 2023/24 kritisch, erst danach kämen die Forschungsprojekte in die „Erntephase“

Dazu würden die diversen Zukunftsinvestitionen erstmal die Bilanz belasten und die Erträge dieser Investments wären „in der Zukunft“. Weiterhin negativ würde die derzeit negative Börsenstimmung für BioTEch’s auf die Perspektiven Evotec’s wirken. Fazit des Morgan Stanley Analysten: Schwache Kursentwicklung für die nächsten Jahre. Bevor… und dieses bevor scheint dem Analysten wohl zu vage, zu unbestimmt.

Eigentlich nichts wirklich Neues. Und die Kursreaktion zeigt eigentlich nur, wie nervös die Marktakteure derzeit sind.

Man könnte dagegen halten: Dass der grosse Vorteil der Evotec SE (ISIN: DE0005664809) sei, immer mehr „Eisen im Feuer“ – der Kooperationen in einzelnen Wirkstoffgruppen – zu haben. Und dass parallel dazu einige Zukäufe im Bereich innovativer Forschungsansätze oder wie zuletzt von Produktionsanlagen das Konzept ergänzten. Dazu kommt: Das Geschäft der Evotec ist nicht konjunkturabhängig oder „auf kurze Zeiträume“ ausgelegt. Wirkstgoffforschung und eventuelle Zulassungen aus der Forschungspipeline brauchen viele Jahre bis zur eventuellen Zulassung. Bis dahin zahlen in der Regel Kooperationspartner die Forschungsaufwendungen der Projekte inclusive Milestonezahlungen.

Schlechtes Timing der heute komplett untergegangenen News. Kommerzielle Produktion eines in der klinischen Phase I befindlichen Wirkstoffs durch Evotec Tochter geplant bei Zulassung – spannend.

Evotec und Alpine Immune Sciences, Inc. (NASDAQ: ALPN) gaben heute bekannt, dass Evotecs in Seattle, USA ansässige Tochtergesellschaft Just – Evotec Biologics, Inc. seine mehrjährige Partnerschaft mit Alpine erweitert hat. Im Rahmen der Zusammenarbeit soll ein kommerzieller Prozess für ALPN-303, einen Wirkstoff den Alpine zur Zulassung durch die FDA „bringen will“, entwickelt werden.

Bisher lieferte Evotec nur für die klinischen Studien – quasi homöopathische Dosen

Der Vertrag knüpft an ein im Jahr 2020 initiiertes Programm an, in dessen Rahmen Just – Evotec Biologics mit ihrer Plattform für kontinuierliche Herstellung, J.DESIGN, Wirkstoffsubstanzen für die Erstanwendung im Menschen (engl. „first-in-human”) für Alpines laufende Phase I Studie sowie für eine erwartete Phase II-Studie mit ALPN-303 hergestellt hat.

Im Rahmen des erweiterten Vertrags wird Just – Evotec Biologics ihre datengetriebene Technologieplattform einsetzen, um einen kommerziellen Herstellungsprozess für ALPN-303 zu entwickeln. Das Programm schließt den gesamten Up- und Downstream-Prozess, analytische Methoden, sowie die Formulierungsentwicklung ein, und verfolgt das Ziel, die kommerzielle Herstellung von ALPN-303 zu unterstützen. Die Aktivitäten zur Entwicklung eines kommerziellen Prozesses werden an Just – Evotec Biologics‘ moderner biopharmazeutischer J.POD®-Anlage in Redmond, WA, USA durchgeführt. Denn dafür ist die J.POD-Anlage ist mit ihrer erweiterbaren und hochflexiblen Kapazität ausgerichtet, sowohl klinische als auch kommerzielle Herstellungsprozesse abdecken zu können.

Zufriedenheit – operativ passt es für Evotec. Aber ob das die Evotec Aktie stärken kann?

Dr. Linda Zuckerman, Executive Vice President, Global Head Biotherapeutics von Just – Evotec Biologics, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, unsere gute Zusammenarbeit mit Alpines innovativem Team fortsetzen zu können, und sie mit der Entwicklung eines kommerziellen Herstellungsprozesses für ALPN-303 in unserer hochmodernen J.POD-Anlage in Redmond, WA zu unterstützen.”

Und Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, fügte hinzu: „Wir sind stolz, Alpine bei der weiteren Entwicklung von ALPN-303 zu unterstützen. Die Kombination flexibler Herstellungskapazitäten mit der Entwicklung smarter, robuster und ertragreicher Prozesse macht J.DESIGN von Just – Evotec Biologics zur idealen Plattform um ALPN-303 für Patienten mit einem erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf verfügbar zu machen.”

Und das letzte Wort hat Dr. Wayne Gombotz, Chief Technology Officer von Alpine: „ALPN-303 ist ein hochdifferenzierter, vielversprechender Wirkstoffkandidat mit dem Potenzial, herausfordernde Krankheiten wie Lupus und andere B-Zell-vermittelte Entzündungskrankheiten zu behandeln. Wir freuen uns, die J.DESIGN-Plattform von Just – Evotec Biologics einzusetzen, um dieses wichtige Medikament in die späte klinische Entwicklung voranzutreiben.”

Und was könnte die Entwicklung der Evotec Aktie stören? Neben einem Analysten aus Amerika? Shortseller?

Wichtig zu wissen dabei. Die Evotec Aktie findet – klares Signal – immer noch relativ wenig noch das Interesse der Shortseller. Monatelang gab es eine Stagnation der Positionen bei in Summe 0,68 % der Evotec Aktien, die in meldepflichtigen Positionen (mindestens 0,5%) leerverkauft waren. Also „short“. Seit Ende Juni erhöhte sich die Position um 0,5 % auf nun insgesamt 1,18 %, um dann auf aktuell 0,59 % am 08.07.2022 abgebaut zu werden. Der Canada Pension Plan war offensichtlich nervös geworden wegen der Kursanstiege bis auf fast 30,00 USD in der letzten Woche .

Insbesondere wenn man die Evotec-Shortquoten mit anderen Biotechnologiewerten vergleicht, scheint von dieser Seite keine grössere Kursgefahr zu drohen. Und so gilt: Selbst wenn man die vielleicht in zwei- oder dreifacher Positionsgrösse nicht meldepflichtigen Shortpositionen hinzurechnet, ist die Erwartung auf fallende Kurse der Evotec Aktie im langjährigen Vergleich immer noch eher gering ausgeprägt. Natürlich hat der Short Squeeze im „Gamestop-Zusammenhang“ die Shortseller bei der Evotec Aktie vorsichtiger werden lassen. Aber selbst diese Vorsicht erklärt nur teilweise die relativ geringe Shortquote. Also sollte erstmal zumindest von der Shortsellingseite keine Störung eines möglichen Kursanstiegs ausgehen.

Ob mit den für Morgen früh anstehenden Quartalszahlen eine gegenläufige Kursbewegung ausgelöst werden könnte, erscheint zumindest schwierig. Grosse Überraschungen werden eigentlich nicht aus Hamburg erwartet, aber wer weiss…