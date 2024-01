Evotec Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

In der technischen Analyse werden verschiedene Indikatoren verwendet, um den Trend von Aktien zu bewerten. Einer dieser Indikatoren ist der gleitende Durchschnitt, der sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis betrachtet wird. Für die Evotec-Aktie liegt der längerfristige Durchschnitt bei 19,77 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 17,95 EUR liegt, was einer Abweichung von -9,21 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Evotec eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 18,65 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 17,95 EUR (-3,75 Prozent) liegt. Daher erhält die Evotec-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Evotec basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Ein weiterer Indikator ist der Relative-Stärke-Index (RSI), der verwendet wird, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Evotec liegt aktuell bei 77 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Evotec weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Evotec-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zur Branche hat Evotec im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,14 Prozent erzielt, was 41,4 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt -7,01 Prozent, wobei Evotec aktuell 41,15 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Evotec besonders negativ diskutiert, jedoch sind in den letzten ein, zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Vordergrund. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

