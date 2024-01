Evotec Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Evotec in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion dem Aktienkurs eine "Neutral"-Bewertung verliehen. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Evotec wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt hat die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating erhalten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Evotec beträgt das aktuelle KGV 322, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 100 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Evotec damit Stand heute überbewertet, weshalb die Redaktion dem Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung gibt.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen, 3,62). Daher erhält die Evotec-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Evotec mittlerweile 19,55 EUR erreicht, während die Aktie selbst einen Kurs von 14,435 EUR hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -26,16 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 18,39 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit -21,51 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls ein "Schlecht" erhält. Insgesamt erhält die Aktie damit die Gesamtnote "Schlecht".

