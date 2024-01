Evotec Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

In den letzten vier Wochen wurden bei Evotec keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die fundamentale Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 322,71 insgesamt 222 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" im Bereich der fundamentalen Analyse. In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt der RSI7 an, dass Evotec weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Evotec-Aktie deutlich unter den 50- und 200-Tages-Durchschnittswerten liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt. Insgesamt erhält Evotec daher in verschiedenen Analysen ein "Neutral"- bis "Schlecht"-Rating.

