Evotec Aktie – KI-Wert? Mit vielen Pfeilen im Köcher. … und diesmal 40 Mio EUR plus X.

Evotec – von einigen als „Gewinner des KI-Trends“ ausgerufen, wird zu sehr hohen Multiples gehandelt. Für viele zu hoch, zu teuer. Dass die Aktie auf jeden Fall „Zukunft“ handelt und die Pipeline mit über 100 Projekten viele Chancen für potentielle Durchbrüche bietet, zeigt sich heute.

Dazusetzt man bei Evotec auch auf mit finanzieller Kraftanstrengung vorfinanzierte Produktionsanlagen für Biologika – während man in den USA bereits produziert, wird die Zwillingsanlage in Toulouse gerade errichtet. Während sich Evotec in der Produktion von Biosimilars grosse Chancen ausrechnet, wird aktuell das Augenmerk auf die Entwicklungen in der Forschungskooperation mit Bristol Myers Squibb Company gelenkt. Bereits seit 2016 arbeiten Evotec und Bristol Myers Squibb im Bereich Neurodegeneration an einer „vielversprechenden Programm-Pipeline“ vom Forschungs- bis ins klinische Entwicklungsstadium. Aufgrund des Erfolges verlängerten Bristol Myers Squibb und Evotec ihre Partnerschaft im März um weitere acht Jahre, mit dem Ziel ihre strategische Allianz zu erweitern und zu vertiefen. Und jetzt traf Bristol eine Vorauswahl:

40 Mio USD vorab für Evotec. Und je besser es läuft, desto …

Bristol Myers Squibb Company macht von ihrer Option zum Abschluss einer exklusiven globalen Lizenzvereinbarung Gebrauch. Die Lizenz umfasse ausgewählte Forschungsprogramme, die im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelt und vorangetrieben worden sind und die in der Wirkstoffentdeckung weit vorangeschritten seien.

Und was könnte die Kursentwicklung der Evotec Aktie stören? Shortseller?

Wichtig zu wissen dabei. Die Evotec Aktie findet zwar mittlerweile wieder gesteigertes Interesse bei den Shortsellern, aber immer noch kein Vergleich zu den Zahlen vor dem Short-Squeeze im Gamestopp-Umfeld. I Nachdem am 16.03.23 nur noch 0,56 % der Evotec Aktien in meldepflichtigen Positionen (mindestens 0,5%) leerverkauft im Bundesanzeiger registriert waren, sind es mittlerweile – Stand 11.07.2023 – wieder 2,11 % an meldepflichtigen Positionen. Also „short“. Selbst wenn man jetzt die vielleicht in zwei- oder dreifacher Positionsgrösse nicht meldepflichtigen Shortpositionen hinzurechnet, ist die Erwartung auf fallende Kurse der Evotec Aktie im langjährigen Vergleich noch immer gering ausgeprägt. Wobei die Etnwicklung der Positionen langsam wieder Dimensionen erreicht, die Relevanz erlangen könnten. Natürlich hat der Short Squeeze im „Gamestop-Zusammenhang“ die Shortseller bei der Evotec Aktie vorsichtiger werden lassen. Aber selbst diese Vorsicht erklärt nur teilweise die – noch – relativ geringe Shortquote. Also scheinen derzeit auf der Shortsellingseite keine kräftigen Kursverluste erwartet zu werden.