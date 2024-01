Evotec Aktie: Hilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zur Branche für Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen zu einem geringeren Ertrag von 3,62 Prozentpunkten führt. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Evotec eine schwache Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer negativen Stimmungsänderung führt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Evotec verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +45,38 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen", die im Durchschnitt um -11,24 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Performance von Evotec mit 45,4 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Evotec liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 67, was als neutral betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Evotec gemäß der verschiedenen Kategorien gemischte Bewertungen, wobei die Dividendenpolitik und das Sentiment im Netz als "Schlecht" bewertet werden, während der Aktienkurs und der Relative Strength Index zu einem "Gut"-Rating führen.

Sollten Evotec Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Evotec jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Evotec-Analyse.

Evotec: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...