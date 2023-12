Evotec Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Der Aktienkurs von Evotec hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,14 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") einer Überrendite von 35,31 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt 6,15 Prozent, was bedeutet, dass Evotec aktuell 27,99 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt und an drei Tagen dominierte negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Evotec. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Evotec zeigt eine Einschätzung von "Gut", basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet dagegen auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Evotec aktuell bei 322,71, was 252 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

