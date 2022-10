Evotec-Aktie: Geht der Abverkauf jetzt weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) hat an der Börse eine grüne Serie gestartet und klettert in einer Woche um mehr als +10% auf 9,05 US$. Unter anderem hat der Hamburger Wirkstoffentwickler in den vergangenen Tagen eine neue Partnerschaft mit einem US-amerikanischen Branchenschwergewicht bekanntgegeben. Aber wird der Abverkauf der Aktie nach der kleinen Erholungsrallye weitergehen?

Die traditionsreiche Hamburger Biotech-Firma Evotec erforscht in vielen Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften ...





