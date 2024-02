Evotec Aktie: Finger weg?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine Überkauft-Situation hin, während ein niedriger RSI auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Wenn ein Titel überkauft ist, könnten kurzfristige Kursrücksetzer erwartet werden, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Evotec zeigt der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis aktuell an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Evotec ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 322 auf. Dies liegt über dem Durchschnitt von Unternehmen aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" (KGV von 116,27). Aus fundamentaler Sicht ist Evotec damit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Evotec eingestellt waren. Es gab vier positive und neun negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Evotec daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Evotec von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Evotec festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Evotec für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.

Evotec kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Evotec jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Evotec-Analyse.

Evotec: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...