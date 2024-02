Evotec Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Bei Evotec hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung und im Buzz bemerkbar gemacht. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Evotec keine Auffälligkeiten in diesem Punkt festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in der Diskussion festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird Evotec auf dieser Stufe daher als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 322,71 und ist damit 222 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen) von 100. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Evotec-Aktie liegt bei 45, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Jedoch ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 76,89 überkauft, was zu einer abweichenden Bewertung der Aktie und einem "Schlecht"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Evotec.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,14 Prozent erzielt, was 46,41 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" liegt Evotec aktuell 46,32 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Evotec kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Evotec jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Evotec-Analyse.

Evotec: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...