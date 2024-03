Evotec Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evotec bei 322, was bedeutet, dass die Börse 322,71 Euro für jeden Euro Gewinn von Evotec zahlt. Dies ist 129 Prozent mehr als der Durchschnittswert in der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen", der derzeit bei 140 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der RSI für Evotec beträgt 74,94, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,59, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Mit einer Dividende von 0 % schneidet Evotec im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" (3,67 %) schlechter ab. Die Differenz von 3,67 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

