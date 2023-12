Evotec Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec erhält positiven Zuspruch von Anlegern in sozialen Medien

In den vergangenen zwei Wochen wurde Evotec von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus einer Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in dieser Zeit mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Zudem wurden 7 positive Signale und 1 negatives Signal herausgefiltert, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Bei der Dividende schneidet Evotec im Vergleich zum Branchendurchschnitt Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen mit 0% deutlich niedriger ab (Branchendurchschnitt: 3,36%). Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wert überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Evotec liegt aktuell bei 37,75 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 43,38 eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Evotec-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 19,57 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (18,68 EUR) weicht davon um -4,55% ab und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 17,72 EUR, was einem Anstieg von +5,42% gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält Evotec daher eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen somit überwiegend neutrale bis positive Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen, wobei die Anleger-Stimmung als positiv eingestuft wird.

