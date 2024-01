Evotec Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

In den letzten zwei Wochen wurde über Evotec in den sozialen Medien vor allem negativ diskutiert. Während an fünf Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, überwog an acht Tagen die negative Kommunikation. Aktuell interessieren sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Laut automatischen Analysen standen in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Evotec liegt derzeit bei 77 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Evotec weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Evotec-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Evotec-Aktie bei 19,77 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 17,95 EUR deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Evotec auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen darauf schließen, dass bei Evotec eine Verschlechterung des Stimmungsbildes zu verzeichnen ist. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Bezüglich der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Evotec auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Rating.

