Evotec ADR Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Basierend auf dem Relative Strength Index gilt die Aktie von Evotec als Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Evotec-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 79,58, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,88, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Schlecht".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen) ist Evotec aus fundamentaler Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 322,71 gehandelt, was einem Abstand von 229 Prozent zum Branchen-KGV von 98,17 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Evotec wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einem langfristigen Gesamtbild von "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von Evotec beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen") von 3,63 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,63 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Evotec ADR-Analyse vom 11.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Evotec ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Evotec ADR-Analyse.

Evotec ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...