Evonik: Das wahre Kursziel liegt bei 23,46 €

Die Aktie von Evonik wird momentan nach Ansicht der Analysten unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 23,46 € auf. Dies entspricht einem potenziellen Risiko für Investoren in Höhe von -15,90%.

Am gestrigen Handelstag erzielte die Evonik-Aktie eine positive Entwicklung um +2,07%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch nur eine marginale Veränderung um -0,10%.

• Am 28.04.2023 verbuchte Evonik einen Anstieg von +2,07%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 23,46€

• Das Guru-Rating hat sich auf 3,67 verbessert

Obwohl einige Analysten diese Bewertung als zu pessimistisch ansehen und ihre Empfehlungen darauf abgestimmt haben. So empfehlen aktuell sechs Bankanalysten die Aktie als starken Kauf und sieben weitere setzen das Rating “Kauf”. Zehn Experten vergeben die Bewertung “halten”, während vier andere...