Evonik: Das wahre Kursziel - 22,44 EUR

Die Aktie von Evonik entwickelte sich gestern am Finanzmarkt um -6,36%. In der vergangenen Woche hingegen sank sie um -10,62%. Doch was denken die Analysten?

• Am 01.06.2023 hat die Aktie von Evonik eine Performance von -6,36%

• Das Kursziel liegt bei 22,44 EUR

• Guru-Rating bleibt auf dem gleichen Niveau mit 3,58

Das mittelfristige Kursziel für die Evonik-Aktien wird durchschnittlich auf einem Wert von 22,44 Euro geschätzt. Dies würde Investoren eine Chance auf ein Potenzial in Höhe von +26.42% bieten – sofern die Bankanalysten Recht behalten.

Währenddessen sind sechs Analysten davon überzeugt, dass das Unternehmen ein starker Kauf ist und sieben sehen es als “Kauf”. Neun Experten bewerten es neutral als “halten” und vier halten einen Verkauf für angebracht.

Die positive Einschätzung lässt sich abschließend ergänzen mit...