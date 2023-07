Evonik: Das wahre Kursziel bei 21,42 EUR

Die Evonik-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Demnach liegt das mittelfristige Kursziel bei 21,42 EUR, was einem Potenzial von +22,93% entspricht.

• Am 11.07.2023 lag die Kursentwicklung bei -0,71%

• Guru-Rating bleibt unverändert mit 3,58

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +50%

Am gestrigen Tag konnte die Aktie nur eine geringe Wertschwankung von -0,71% aufweisen. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete sie insgesamt einen Rückgang um -0,40%, was auf eine neutrale Marktstimmung hinweist.

Das aktuelle Durchschnittsrating für Evonik ergibt sich aus den Meinungen von insgesamt 26 Bankanalysten: Sechs davon empfehlen die Aktie stark zum Kauf und sieben weitere Experten sehen in ihr ein kaufenswertes Investment. Neun Experten bewerten Evonik neutral mit “halten” und vier raten dazu zu...