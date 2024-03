Evonik, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Evonik Industries-Aktie in den letzten 7 Tagen mit einem RSI von 69,59 als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 51 eine neutrale Situation. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Evonik Industries als unterbewertet, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 31,99 insgesamt 66 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien" von 95,26. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Evonik Industries beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig zeigt die Intensität der Diskussionen, dass die Aufmerksamkeit für das Unternehmen gestiegen ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment zeigte in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".