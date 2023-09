Evonik: Potenzial von über 14% laut Analysten

Nach Ansicht von Bankanalysten ist die Aktie von Evonik derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 20,40 EUR und damit +14,45% höher als der aktuelle Kurs.

• Evonik verzeichnete am 11.09.2023 eine Veränderung des Aktienkurses um 0,00%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Analystenberichten 20,40 EUR

• Das Guru-Rating von Evonik bleibt unverändert bei 3,64

Am gestrigen Handelstag blieb die Entwicklung der Evonik-Aktie am Finanzmarkt stabil mit einem Anstieg bzw. Rückgang um Null Prozent im Vergleich zum Vortag. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen insgesamt einen negativen Trend in Höhe von -0,17%. Der Markt scheint momentan relativ neutral eingestellt zu sein.

Trotzdem sind sich die Bankanalysten einig: das Kurspotenzial für Investoren liegt bei +14,45%. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht...