Evonik: Potenzial von +25,93% – Aktie unterbewertet

Am gestrigen Tag gab die Evonik-Aktie am Finanzmarkt um -2,22% nach. In der vergangenen Woche ergab sich somit ein Kursverlust von insgesamt -1,30%. Die aktuelle Kursentwicklung scheint daher relativ pessimistisch.

Doch die Bankanalysten sind optimistischer. Mit einem mittelfristigen Kursziel bei 22,44 EUR sehen sie ein Kurspotenzial von +25,93%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Von den insgesamt 26 befragten Experten raten sechs zum Kauf und sieben halten die Aktie für positiv aber nicht euphorisch (Rating “Kauf”). Neun Experten vergeben das Rating “halten”, während vier Analysten der Meinung sind, dass Anleger ihre Anteile an dem Chemiekonzern abstoßen sollten (“Verkauf”).

Das Guru-Rating liegt weiterhin stabil bei 3,58. Dennoch sollte...