Evonik: Potenzial von +23,98% - Kursziel 22,44 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Evonik ein Plus von 0,25 % verzeichnen. Die Ergebnisse der letzten fünf Tage zeigen jedoch einen Trend nach unten mit einem Minus von 1,34 %. In Anbetracht dessen scheint der Markt momentan pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Evonik liegt bei 22,44 EUR. Sollten die Bankanalysten damit Recht behalten und das Unternehmen dieses Ziel erreichen können, ergibt sich ein Potenzial in Höhe von +23,98%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

6 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 7 sprechen eine optimistische “Kauf”-Empfehlung aus. Demgegenüber stehen 9 neutrale Bewertungen (“halten”) sowie noch immer vier Verkaufsempfehlungen.

Im Guru-Rating bleibt die Einschätzung stabil bei 3,58. Unter...