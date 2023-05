Evonik: Potenzial für Kursanstieg um +15,79% auf 22,44 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Evonik am Finanzmarkt betrug +0,18%. In der vergangenen Handelswoche fielen die Ergebnisse jedoch insgesamt um -0,67%, was auf eine pessimistische Stimmung des Marktes schließen lässt.

Laut Bankanalysten hat die Aktie von Evonik ein mittelfristiges Kursziel bei 22,44 EUR. Dies entspricht einem potenziellen Anstieg von +15,79% gegenüber dem aktuellen Preis. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach der jüngsten schwachen Entwicklung der Aktie.

Von den insgesamt 27 befragten Analysten halten sechs die Aktie für einen starken Kauf und sieben sehen sie optimistisch als “Kauf”. Zehn Experten bewerten das Wertpapier als neutral (“halten”) und vier empfehlen es zum Verkauf. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,56.

Die positive Einschätzung lässt darauf schließen dass zumindest...