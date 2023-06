Evonik: Potenzial für Kursanstieg

Laut Analysten ist die Aktie von Evonik derzeit unterbewertet und bietet ein mittelfristiges Kurspotenzial von +27,65%. Das aktuelle Kursziel liegt bei 22,44 EUR.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Evonik-Aktie eine negative Entwicklung von -1,35%, was zu einem Gesamtabwärtstrend in den letzten fünf Handelstagen führt (-2,87%). Der Markt zeigt sich derzeit pessimistisch.

Die Meinungen der Bankanalysten sind bezüglich des weiteren Verlaufs gespalten. Während sechs Experten zum Kauf raten und sieben weitere optimistisch bleiben (Kauf), empfehlen neun Finanzexperten die Aktie zu halten und vier Analysten plädieren sogar für einen Verkauf. Das Guru-Rating bleibt mit 3,58 unverändert.

Obwohl es unterschiedliche Auffassungen gibt, sprechen positive Signale dafür, dass Investoren auf das Potenzial eines zukünftigen...