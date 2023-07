Evonik: Kursziel von 21,42 EUR

Die Aktie des Chemieunternehmens Evonik wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für das Papier liegt bei 21,42 EUR – eine Steigerung um beachtliche +16,07% gegenüber dem aktuellen Stand.

• Evonik konnte am 13.07.2023 ein Plus von +0,98% verbuchen

• Mehrheitlich optimistischer Ausblick der Analysten

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt mit 3,58 unverändert

Am Vortag konnte die Aktie einen leichten Anstieg von +0,98% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +4,29% zulegen. Die Stimmung am Markt ist momentan tendenziell positiv.

Obwohl einige Experten diese Entwicklung nicht vorhergesehen hatten, gibt es insgesamt eine klare Tendenz zur Kaufempfehlung für die Evonik-Aktie. Derzeit sehen sechs Bankanalysten das Papier als “stark kaufen”, während sieben weitere...