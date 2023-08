Evonik: Das Kursziel liegt bei 20,40 EUR

Am gestrigen Tag hat die Aktie von Evonik am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung in Höhe von -0,63% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen sogar einen Verlust von -1,73%. Die derzeitige Stimmung am Markt scheint daher eher pessimistisch zu sein.

Trotzdem sind Bankanalysten nach wie vor davon überzeugt, dass die Aktie unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt auf 20,40 EUR geschätzt. Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, hätte dies ein Potenzial für Investoren in Höhe von +12,06%.

Aktuell empfehlen 13 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten und nur fünf Experten raten zum Verkauf. Damit bleibt der Anteil der optimistischen Analysten bei +50%. Auch das Guru-Rating bleibt stabil mit einem Wert von 3,54.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Obwohl die...