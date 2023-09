Evonik: Kursziel beträgt 20,40 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Evonik derzeit nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +14,41% über dem aktuellen Preis.

• Am 22.09.2023 stieg der Wert von Evonik um +0,11%

• Das Kurspotenzial beträgt +14,41%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,64

Gestern erzielte Evonik an der Börse eine Kursentwicklung von lediglich +0,11%, was sich in den Ergebnissen der letzten fünf Handelstage widerspiegelt und somit auf -0,72% beläuft. Der Markt scheint momentan relativ neutral eingestellt zu sein.

Obwohl die Bankanalysten eine solche Entwicklung erwarteten oder nicht, sind sie eindeutiger Meinung: das aktuelle Kursziel für Evonik liegt bei 20,40 EUR.

Durchschnittlich glauben sechs Analysten daran, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt; sieben weitere Experten sehen die Aktie als optimistisch aber...