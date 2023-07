Evonik: Kursziel bei 21,42 EUR

Die Aktie von Evonik wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 21,42 EUR und würde somit eine Steigerung um +17,21% bedeuten.

• Evonik: Anstieg um +2,09% am 12.07.2023

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,58

• Kaufempfehlung von 13 der insgesamt 26 Analysten

Gestern konnte Evonik ein Plus von +2,09% verbuchen und innerhalb einer Woche eine Zunahme in Höhe von +7,66%. Die Stimmung am Markt ist momentan durchaus positiv.

Allerdings sind nicht alle Experten davon überzeugt: Trotz des jüngsten Aufwärtstrends halten einige Analysten die Aktie nach wie vor für einen “Verkauf”.

Dennoch empfehlen insgesamt mehr als die Hälfte (13) aller befragten Wiegeländer das Wertpapier zum Kauf.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Evoniks positive Entwicklung auch im “Guru-Rating”...